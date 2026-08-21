Jeu « Raoul Péril le bibliothécaire du risque! », Bibliothèque des Dominicains, Colmar

Informations pratiques

Jeu « Raoul Péril le bibliothécaire du risque! » 19 et 20 septembre Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Raoul Péril, le bibliothécaire du risque

Le bibliothécaire Raoul Péril est particulièrement inconscient quant à la sécurité des livres, dont il a la garde. Aidez-le à identifier les situations à risque qu’il a créées dans son bureau pour prévenir d’un sinistre imminent ! Pour cela, entourez, sur la feuille correspondante toutes les situations qui vous semblent constituer un risque pour les livres. Le conservateur de la Bibliothèque vous remercie !

Jeu d’observation et exposition de livres ayant subi de mini-sinitres.

En salle du scriptorium.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389244818 https://bibliotheque.colmar.fr Récemment rouvert après quatre années de travaux, le couvent des Dominicains de Colmar constitue un site patrimonial exceptionnel, à la hauteur des riches collections qu’il abrite. L’église conventuelle, chef-d’œuvre gothique des ordres mendiants, conserve encore une fonction cultuelle et accueille le célèbre tableau de Martin Schongauer, La Vierge au buisson de roses. La galerie du cloître met en valeur l’un des plus beaux fonds anciens d’Alsace.

Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région.

Jeu et exposition

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