Jeu sur la harpe Naderman, Musée Lambinet, Versailles

Jeu sur la harpe Naderman Samedi 23 mai, 19h15 Musée Lambinet Yvelines

Jeu en continu. Espace limité dans la salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Nanja Breedijk, soliste et professeure au Conservatoire à Rayonnement régional de Versailles Grand parc, fera vibrer le Salon doré au son de la harpe Naderman. Ce sera l’occasion d’échanger avec elle sur les harpes anciennes et le répertoire de l’époque classique.

Musée Lambinet 54 Boulevard de la Reine, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139503032 https://www.versailles.fr/museelambinet L’établissement offre à voir une grande diversité d’œuvres de techniques différentes, de la Renaissance au milieu du XXe siècle : peintures, sculptures, dessins, gravures, mais aussi meubles et objets d’art. L’art de vivre à Versailles au XVIIIe siècle, l’histoire de la ville de Versailles et particulièrement la Révolution Française, sont les axes forts du musée.

Intermèdes musicaux sur la harpe Naderman

© musée Lambinet, Ville de Versailles