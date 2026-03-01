Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ancient Egypt La Distylerie Luçon

Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Ancient Egypt

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Envie de découvrir l’Egypte antique comme si vous y étiez ?

Embarquement immédiat pour un voyage au cœur de l’Égypte antique ! Avec le Discovery Tour Ancient Egypt d’Ubisoft, vivez une expérience immersive et ludique ! Découvrez les pyramides de Gizeh, accompagnez la reine Cléopâtre durant son règne et explorez le rôle essentiel du Nil au travers de reconstitutions fidèles des paysages, des monuments et du quotidien de cette civilisation fascinante.

Tout public, à partir de 12 ans.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Want to discover ancient Egypt as if you were there?

