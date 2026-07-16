Jeu vidéo, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay

Informations pratiques

Jeu vidéo Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Présentation du Jeu Vidéo Pokemon Snap

Atelier découverte par l’exploration de différents univers. Apprentissage à la capture d’images en travaillant le cadrage, le timing et la composition. Une activité ludique favorisant la créativité et les échanges autour de l’image.

Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 80 https://mediatheque.epernay.fr/ Médiathèque d’accès libre et gratuit avec une offre de service diversifiée pour tous les publics : collections imprimées, jeux de société et vidéo, instruments de musique, action culturelle, etc. Parking souterrain avec 1h gratuite

Biblis en folie 2026

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