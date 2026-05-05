Jeu : vrai ou faux, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan
Jeu : vrai ou faux, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan dimanche 20 septembre 2026.
Jeu : vrai ou faux Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée Fernand Léger – André Mare Orne
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Cette visite pas comme les autres vous invite à questionner, débattre et découvrir la face cachée des artistes à travers une grand jeu de « vrai ou faux ». Prêts à relever le défi ?
Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie 02 33 16 55 97 https://musees-argentan.fr/musee-leger-mare/ https://www.facebook.com/MuseeLegerMare/?locale=fr_FR Accessible aux personnes à mobilité réduite et malentendantes.
Journées européennes du patrimoine 2026
© Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan
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