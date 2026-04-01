Jeudi, c’est paléographie ! Archives de la Charente Angoulême

Angoulême

Jeudi, c’est paléographie !

Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:30:00

fin : 2026-12-17 19:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-21 2026-06-18 2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

Séance de lecture et de déchiffrage des écritures anciennes pour amateurs de voyages dans le temps aux archives de la Charente à Angoulême. Nouvelle formule, nouvel intervenant mais toujours autant de plaisir à déchiffrer les écritures anciennes !

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Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 19 archives16@lacharente.fr

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English :

Reading and deciphering ancient scripts for time-travel enthusiasts at the Archives de la Charente in Angoulême. New format, new speaker, but still just as much fun to decipher ancient scripts!

L’événement Jeudi, c’est paléographie ! Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême