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Jeudi, c’est paléographie ! Archives de la Charente Angoulême

Jeudi, c’est paléographie ! Archives de la Charente Angoulême jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Archives de la Charente

Adresse : 24 avenue Gambetta

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Angoulême

Jeudi, c’est paléographie !

Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 17:30:00
fin : 2026-12-17 19:00:00

Date(s) :
2026-04-23 2026-05-21 2026-06-18 2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

Séance de lecture et de déchiffrage des écritures anciennes pour amateurs de voyages dans le temps aux archives de la Charente à Angoulême. Nouvelle formule, nouvel intervenant mais toujours autant de plaisir à déchiffrer les écritures anciennes !
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Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 19  archives16@lacharente.fr

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English :

Reading and deciphering ancient scripts for time-travel enthusiasts at the Archives de la Charente in Angoulême. New format, new speaker, but still just as much fun to decipher ancient scripts!

L’événement Jeudi, c’est paléographie ! Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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