JEUDI CHANSON, La Manufacture Chanson, Paris
jeudi 8 octobre 2026 · La Manufacture Chanson · Paris
Informations pratiques
JEUDI CHANSON Jeudi 8 octobre, 20h30 La Manufacture Chanson
Entrée libre : 0€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00
Tous les jeudis d’octobre à juin (en dehors des vacances scolaires), une scène ouverte est organisée en entrée libre, pour découvrir de nouveaux artistes et pour présenter le travail des stagiaires de la Manufacture Chanson. Ce sont les Jeudis Chanson.
Jeudi 8 octobre 2026 – Concert de la formation « Interpréter sur scène une œuvre chantée dans les musiques actuelles »
POUR RETROUVER LE PROGRAMME COMPLET, CLIQUEZ : ICI
La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/agenda/716-JEUDI-CHANSON?session=716 »}] [{« link »: « https://www.manufacturechanson.org/autres-activites/scenes-ouvertes-jeudis-chanson/ »}]
Tous les jeudis d’octobre à juin (en dehors des vacances scolaires), une scène ouverte est organisée en entrée libre, pour découvrir de nouveaux artistes et pour présenter le travail des stagiaire …
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