Jeudi de Garonne Spectacle de Magie avec Maverick Tonneins
jeudi 23 juillet 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Jeudi de Garonne Spectacle de Magie avec Maverick
Kiosque Jean Jaurès Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Spectacle de Magie avec Maverick.
Spectacle de Magie avec Maverick.
Renseignements & inscriptions au Centre Socioculturel Le Point Commun de Tonneins. .
Kiosque Jean Jaurès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 31 63
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English : Jeudi de Garonne Spectacle de Magie avec Maverick
Magic show with Maverick.
L’événement Jeudi de Garonne Spectacle de Magie avec Maverick Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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