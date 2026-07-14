Informations pratiques

Tonneins

Jeudi de Garonne Spectacle de Magie avec Maverick

Kiosque Jean Jaurès Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Spectacle de Magie avec Maverick.

Spectacle de Magie avec Maverick.

Renseignements & inscriptions au Centre Socioculturel Le Point Commun de Tonneins. .

Kiosque Jean Jaurès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 31 63

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English : Jeudi de Garonne Spectacle de Magie avec Maverick

Magic show with Maverick.

L’événement Jeudi de Garonne Spectacle de Magie avec Maverick Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne