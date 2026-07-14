Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins La Manoque Tonneins

Informations pratiques

Tonneins

Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.

La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.

27 juillet I Frangini Tonneins La Manoque Duo voix instruments .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 51 86 64

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English : Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins

The new Clairac Music Week will welcome you to its various events from July 25 to August 2.

L’événement Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne