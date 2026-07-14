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AGENDA · Tonneins

Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins La Manoque Tonneins

lundi 27 juillet 2026 · La Manoque · Tonneins

Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins La Manoque Tonneins

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Manoque
Adresse
Cours de Verdun
Ville
47400 Tonneins
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Tonneins

Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.
La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.
27 juillet I Frangini Tonneins La Manoque Duo voix instruments   .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 51 86 64 

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English : Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins

The new Clairac Music Week will welcome you to its various events from July 25 to August 2.

L’événement Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne

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