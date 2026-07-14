Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins La Manoque Tonneins
lundi 27 juillet 2026 · La Manoque · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.
La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.
27 juillet I Frangini Tonneins La Manoque Duo voix instruments .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 51 86 64
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English : Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins
The new Clairac Music Week will welcome you to its various events from July 25 to August 2.
L’événement Nouvelle semaine musicale de Clairac Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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