Jeudi de la Guinguette, Le Cratère à la Prairie, Alès

Jeudi de la Guinguette Jeudi 12 mars, 19h00 Le Cratère à la Prairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

L’association La Reine Des Jeux organise des soirées jeux à Alès.

Passionnés de jeux ou simples curieux, rejoignez-nous pour un moment ludique placé sous le signe du défi, du rire et de la convivialité ! Au programme : jeux de plateau, cartes, stratégie, coopération… Il y en aura pour tous les goûts !

Le Cratère à la Prairie Stade Maurice Laurent Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lecratere.fr/spectacle/jeudi-de-la-guinguette-5/ »}]

AVEC LA REINE DES JEUX