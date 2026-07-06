Jeudi de l’actualité. Amérique latine. Virage à droite toute ? Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

Dans le cadre du cycle Les Jeudis de l’actualité et en partenariat avec Courrier international

Après la « vague rose » du début du XXIème siècle, le sous-continent a largement basculé à droite en 2025-2026 comme dans une suite au retour de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis. En effet si ce dernier n’a pas manqué de s’ingérer sans complexe dans les processus électoraux contribuant à la victoire de Javier Milei en Argentine aux élections de mi-mandat, de José Antonio Kast au Chili, de Nasry Asfura au Honduras et d’ Aberlado de la Espriella en Colombie, ce virage traduit surtout une évolution des priorités des citoyens qui exigent ordre, sécurité et croissance économique renonçant ainsi à un certain état de droit. Le modèle revendiqué est celui du président autoritaire du Salvador, Nayib Bukele qui est venu à bout des gangs en sacrifiant la démocratie et la protection des droits humains.

avec Gaspard Estrada, politologue et membre de l’unité du Sud Global à la London School of Economics, et coordinateur de América Latina. Mirar al futuro, Presses de la Fondation Felipe Gonzalez, Madrid,

et Sandrine Morel cheffe du service Amérique latine à Courrier international. Elle lit et parle l’anglais, l’espagnol et le portugais. Elle a été correspondante du Monde pour l’Espagne et le Portugal, à Madrid, de 2020 à 2025. Elle a notamment collaboré aux médias Le Nouvel Obs, La Dépêche du Midi, … Elle est l’autrice de l’essai En el huracán catalan (éd. Planeta, 2018).

La rencontre sera modérée par Julien Abiramia de Courrier international

Peut-on parler d’un virage à droite toute de l’Amérique latine en 2025-2026 ?

Rencontre avec deux spécialistes, Gaspard Estrada et Sandrine Morel à la bibliothèque Germaine-Tillion dans le cadre des Jeudis de l’actualité.

Le jeudi 08 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

auprès de Bibliocité +33 1 44 78 80 50 ou https://bibliocite.fr/evenements/

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-08T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



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