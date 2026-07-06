Jeudi de l’actualité : le nouveau sentiment amoureux Bibliothèque Buffon Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Buffon · Paris
Informations pratiques
Entre aspiration romantique et pragmatisme de la relation, désir d’autonomie et quête d’intimité, multiplicité des rencontres et difficulté à s’engager, homosexualité, féminisme ou réaction masculiniste, les pratiques amoureuses connaissent aujourd’hui des mutations profondes. Est-ce à dire que l’amour comme idéal aurait disparu de notre champ d’expérience ? Dans quel langage l’amour peut-il se dire aujourd’hui, et sommes-nous encore prêts à l’entendre ?
Avec
Clotilde Leguil, psychanalyste et professeure de philosophie à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Mickaëlle Provost, chercheure en philosophie à l’UCL Bruxelles
Camille Riquier, philosophe, doyen de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris
Rencontre animée par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit.
Bibliothèque Buffon (5e)
Jeudi 10 septembre à 19h dans l’auditorium
Sur réservation auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements/
La bibliothèque Buffon vous convie à un débat sur le thème de l’amour en partenariat avec la Bibliothèque publique d’information et la revue Esprit.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur réservation auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements/
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682
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