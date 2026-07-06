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Jeudi de l’actualité : le nouveau sentiment amoureux Bibliothèque Buffon Paris

jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Buffon · Paris

Jeudi de l’actualité : le nouveau sentiment amoureux Bibliothèque Buffon Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Buffon
Adresse
15 Bis rue Buffon
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur réservation auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements/</p>

Entre aspiration romantique et pragmatisme de la relation, désir d’autonomie et quête d’intimité, multiplicité des rencontres et difficulté à s’engager, homosexualité, féminisme ou réaction masculiniste, les pratiques amoureuses connaissent aujourd’hui des mutations profondes. Est-ce à dire que l’amour comme idéal aurait disparu de notre champ d’expérience ? Dans quel langage l’amour peut-il se dire aujourd’hui, et sommes-nous encore prêts à l’entendre ?

Avec

Clotilde Leguil, psychanalyste et professeure de philosophie à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Mickaëlle Provost, chercheure en philosophie à l’UCL Bruxelles

Camille Riquier, philosophe, doyen de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris

Rencontre animée par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit.

Bibliothèque Buffon (5e)

Jeudi 10 septembre à 19h dans l’auditorium

Sur réservation auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements/

La bibliothèque Buffon vous convie à un débat sur le thème de l’amour en partenariat avec la Bibliothèque publique d’information et la revue Esprit.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Sur réservation auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements/

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon  75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682


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