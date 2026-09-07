Jeudi de l’Art : Splendeurs et misères du quotidien, Musée d’Art et d’Archéologie, Senlis
jeudi 19 novembre 2026 · Musée d'Art et d'Archéologie · Senlis
Informations pratiques
Jeudi de l’Art : Splendeurs et misères du quotidien Jeudi 19 novembre, 14h30, 18h30 Musée d’Art et d’Archéologie Oise
4€ en plus des droits d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T14:30:00+01:00 – 2026-11-19T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00
Un jeudi par mois, à 14h30 puis à 18h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions temporaires et quelques sujets emblématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, à reconnaître les techniques et à vous interroger sur les genres et les courants artistiques.
Au mois de novembre, ce sont les intérieurs qui nous intéressent : la vie quotidienne devient un sujet de prédilection, adoré par les artistes et les collectionneurs et les artistes… Bien avant l’ère d’Instagram !
Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/museeAAsenlis [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.72.86 »}]
Un jeudi par mois, les musées vous initient à l’histoire de l’art. En novembre, plongez dans l’intimité des artistes, des modèles et des peintres. Comment l’intérieur devient un sujet à part entière ?
Leullier
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