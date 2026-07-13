Jeudi des Fabriques – Agathe Jeanneau et Chloé Lorphelin : A demain Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior

Agathe vient de perdre sa mère.Chloé vient de perdre son père.En réalité les parents ne sont pas « perdus », à l’inverse des deux amies qui sont ici, ensemble, à découvrir le deuil.La société ne fait pas dans la tendresse, quand il s’agit des « protocoles »accompagnant les endeuillé.e.s. Tout le monde et personne n’en parle, c’est pas pratique, c’est délicat, c’est lebordel. Force est de constater que ça peut être drôle, aussi, et c’est à cette branche-ci que les deux amies tentent de s’accrocher, pour se donner de l’élan.Vers où ? Comment ? Pourquoi ? Elles s’en posent, des questions, encore plus depuis qu’il n’y a plus d’habitudes.L’Amitié, l’Amour, le Pétillant naturel, et les mots sont les outils de résilience que ces deux amies, filles, femmes, soeurs vont tenter de saisir.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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