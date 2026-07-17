Jeudi des Fabriques – Cie Lumière d’août : Rechanter, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · La Fabrique Chantenay-Bellevue · Nantes
Informations pratiques
Jeudi des Fabriques – Cie Lumière d’août : Rechanter Jeudi 5 novembre, 19h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00
Au cœur de Rechanter, il y a une cassette audio sur laquelle est enregistrée la bande son d’une comédie musicale à laquelle j’ai participé en classe de CM1. Mais sur cet enregistrement de chœurs d’enfants, on ne m’entend pas chanter puisque lors des répétitions en classe, la maîtresse m’avait demandé de ne pas le faire. Sur cette cassette retrouvée, on m’entend donc ne pas chanter.
Affecté par un bégaiement occasionnel qui enraye mon élocution, je cherche à raconter comment cette expérience de l’enfance a construit le poète performeur que je suis devenu des années plus tard.
La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au cœur de Rechanter, il y a une cassette audio sur laquelle est enregistrée la bande son d’une comédie musicale à laquelle j’ai participé en classe de CM1.
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