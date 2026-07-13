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Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

jeudi 10 septembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes

Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Fabrique Chantenay-Bellevue (La)
Adresse
30 Boulevard de la Liberté
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 19:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99 

Pensée à l’instant dite aborde l’acte de penser comme une forme de résonance intérieure qu’elle approche autrement que par le langage. Ce projet s’appuie sur le geste répétitif, comme le frottement de l’archet sur une corde grave et détendue ou la respiration circulaire. Dans cette mise en mouvement et en boucle du corps, un état de conscience non ordinaire émerge, propice à la pensée, mais aussi à l’écoute. Soizic Lebrat a rassemblé sept musiciennes pour travailler des fréquences basses entre 30 et 60 hertz, souvent à la limite du perceptible. Grâce à la collaboration de luthiers expérimentaux, leurs instruments (clarinette, saxophone, flûte, subwoofer) sont hybridés. Elles développent des nappes d’infrabasses et installent une résonance commune entre interprètes et auditeur·ices. Dans ce contexte de sororité expérimentale, la musique devient terrain de soin, de transformation, et de contagion sensible.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr


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