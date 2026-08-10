Jeudi des Fabriques – Mackenzie Leighton Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 19:00 –

Gratuit : oui Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Mackenzie Leighton est une auteure-compositrice franco-américaine originaire du Maine et basée en France depuis 2017. Formée comme pianiste classique au conservatoire aux Etats-Unis, elle bascule vers la musique folk pendant ses études a New York et commence à écrire ses propres chansons. Sur les traces de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell, Mackenzie arrive en France toute seule et envoûte son public avec sa voix délicate et sa guitare électrique. Avec sincérité et un storytelling précis, elle nous berce avec des chansons qui mélangent le folk, la pop et le jazz, l’anglais et le français. Après avoir charmé le public parisien pendant 5 ans, elle pose ses valises à Nantes et sort un nouvel EP Sunroom en 2024 où chaque titre parle d’une fleur. Elle enchaîne des dates avec son nouveau groupe nantais et prépare son premier album L’étrangère qui sortira en 2026.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



Afficher la carte du lieu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) et trouvez le meilleur itinéraire

