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Jeudi des Fabriques – Mackenzie Leighton Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

jeudi 26 novembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes

Jeudi des Fabriques – Mackenzie Leighton Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Fabrique Chantenay-Bellevue (La)
Adresse
30 Boulevard de la Liberté
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 19:00 –
Gratuit : oui  Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Mackenzie Leighton est une auteure-compositrice franco-américaine originaire du Maine et basée en France depuis 2017. Formée comme pianiste classique au conservatoire aux Etats-Unis, elle bascule vers la musique folk pendant ses études a New York et commence à écrire ses propres chansons. Sur les traces de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell, Mackenzie arrive en France toute seule et envoûte son public avec sa voix délicate et sa guitare électrique. Avec sincérité et un storytelling précis, elle nous berce avec des chansons qui mélangent le folk, la pop et le jazz, l’anglais et le français. Après avoir charmé le public parisien pendant 5 ans, elle pose ses valises à Nantes et sort un nouvel EP Sunroom en 2024 où chaque titre parle d’une fleur. Elle enchaîne des dates avec son nouveau groupe nantais et prépare son premier album L’étrangère qui sortira en 2026.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr


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