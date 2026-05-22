Jeudi détente Pilates Grande pelouse du parc Flers
Jeudi détente Pilates Grande pelouse du parc Flers jeudi 20 août 2026.
Flers
Jeudi détente Pilates
Grande pelouse du parc Avenue du château Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Avec Fabienne Montécot .
Grande pelouse du parc Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudi détente Pilates
L’événement Jeudi détente Pilates Flers a été mis à jour le 2026-05-22 par Flers agglo
À voir aussi à Flers (Orne)
- Concert des orchestres et des enembles du Conservatoire de musique de Flers Agglo Rue du Collège Flers 27 mai 2026
- Spectacle de théâtre Les extra-loufoques Centre Madeleine Louaintier Flers 28 mai 2026
- Scène ouverte Flers Flers 29 mai 2026
- Concert du Conservatoire de musique de Flers Agglo à l’église Saint-Germain Église Saint-Germain Flers 29 mai 2026
- Assiette en Scène #3 Flers 31 mai 2026