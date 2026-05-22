Jeudi détente Taï Chi Qi Qong Grande pelouse du parc Flers

Flers

Jeudi détente Taï Chi Qi Qong

Grande pelouse du parc Avenue du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Avec Philippe Loizé .

Grande pelouse du parc Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

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English : Jeudi détente Taï Chi Qi Qong

L’événement Jeudi détente Taï Chi Qi Qong Flers a été mis à jour le 2026-05-22 par Flers agglo