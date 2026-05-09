Munster

Jeudi du parc Hartmann Harmonie de la petite vallée

Parc Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre verdoyant du parc, les musiciens de l’harmonie de la Petite Vallée vous proposent une parenthèse musicale dans la convivialité et la bonne humeur.

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.

Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !

Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

Programmation L’Harmonie de la petite Vallée donnera un concert (musiques modernes, cors des Alpes) de 19h à 23h .

Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr

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English :

Set against the lush backdrop of the park, the musicians of the Petite Vallée Wind Ensemble invite you to enjoy a musical interlude filled with warmth and good cheer.

L’événement Jeudi du parc Hartmann Harmonie de la petite vallée Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster