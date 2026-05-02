Jeudi du Port Brest
Jeudi du Port Brest jeudi 6 août 2026.
Brest
Jeudi du Port
Port de Commerce Brest Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Un jeudi décalé pour les Arts de la rue, avec le théâtre-cirque de la compagnie Five Foot Fingers qui revisite avec engagement et énergie le classique de Victor Hugo dans L’autre Dame de Paris . Sur les scènes musiques cubaines avec Raúl Paz, puis funk-rock avec Sinclair qui oscillera entre titres incontournables et nouvelles compositions.
Au programme de ce jeudi 6 août
Les concerts, scènes des Docks et Grand Large
19h00-19h45 Horizontal Francis Scène des Docks
Horizontal Francis, c’est le télescopage de la vie de quadra et d’une poésie punk-noise déglinguée. C’est du spoken word fiévreux, au son d’un power rock tantôt rugueux, parfois soyeux, toujours décalé.
www.instagram.com/horizontalfrancis
20h30-22h00 Raul Paz Scène Grand Large
Le Cubain Raúl Paz, figure incontournable de la musique cubaine contemporaine, a sorti en 2025 l’album Guajiro Chic, un disque énergique, romantique, paradoxal et dansant.
www.instagram.com/raulpazartista
21h30-22h30 Madelyn Ann + Chantsigneuses Scène des Docks
Avec sa musique àla rencontre de la pop et du rock atmosphérique, entre London Grammar et Coldplay, Madelyn Ann a choisi de s’exprimer principalement en breton
www.madelynann.com
22h30-00h00 Sinclair Scène Grand Large
Entouréde cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy.
www.instagram.com/sinclair_off
22h50-23h50 Antilogic Scène des Docks
La DJ et productrice Antilogic s’est fait connaître pour ses sets énergiques et sans frontières, naviguant à travers des genres comme le baile funk, le ghetto tech ou la UK bass…
www.instagram.com/saub_r
Les spectacles des arts de la rue Parc à Chaînes
18h32-18h57 et 22h02-22h27 Les filles du renard pâle
Roue Giratoire
Entre performance physique et poésie du vertige, ce spectacle h ypnotique nous entraîne au coeur d’une danse de l’instabilité riche en sensations fortes.
www.lesfillesdurenardpale.com
19h03-20h03 Chicken Street et Couleurs de Chap’ Compagnie
Fabrice Guy l’Opéra Rock
Entre effets spéciaux à base de planches de bois et musique Lo-Fi bidouillée, Ded et Steven, deux potes punks, nous racontent l’épopée de leur figure locale jurassienne l’emblématique Fabrice Guy, champion médaillé d’or aux JO en 1992
www.ciechickenstreet.com
20h20-21h30 Five Foot Fingers
L’autre Dame de Paris
Être engagé et s’amuser, c’est possible ! Five Foot Fingers revisite le chef d’oeuvre de Victor Hugo, au rythme d’une bande son explosive pour rire, danser et réfléchir ensemble.
www.fivefootfingers.com
Les animations jeune public Parc à Chaînes
18h00-21h00 Ateliers Cultura
Atelier créatif
Les arts plastiques, c’est fantastique ! Des ateliers différents chaque jeudi pour tous les enfants.
www.cultura.com
18h00-22h00
Atelier Boutefeu
Récréation graphique, c’est un ensemble de propositions ludiques à la découverte du graphisme, comme une cour de récré colorée pour petits et grands.
www.instagram.com/boutefeu.print
Les P’tits débrouillards
Le cerveau fait son show
Explorons ensemble les méandres des mécanismes de la pensée à travers différents ateliers.
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Dézépions
Parc de jeux
Dézépions est l’association de référence pour les jeux, à Brest. Chaque semaine, Dézépions proposera un pan de la culture ludique pour tous les publics.
www.dezepions.infini.fr
Les Amuse-Gueules
Maquillage
Du maquillage par des pros du pinceau du tigre au papillon en passant par vos héros préférés !
www.amusegueules.com .
Port de Commerce Brest Brest 29200 Finistère Bretagne
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L’événement Jeudi du Port Brest a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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