Jeudi du Port Brest

Brest

Jeudi du Port

Port de Commerce Brest Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Un jeudi décalé pour les Arts de la rue, avec le théâtre-cirque de la compagnie Five Foot Fingers qui revisite avec engagement et énergie le classique de Victor Hugo dans L’autre Dame de Paris . Sur les scènes musiques cubaines avec Raúl Paz, puis funk-rock avec Sinclair qui oscillera entre titres incontournables et nouvelles compositions.

Au programme de ce jeudi 6 août

Les concerts, scènes des Docks et Grand Large

19h00-19h45 Horizontal Francis Scène des Docks

Horizontal Francis, c’est le télescopage de la vie de quadra et d’une poésie punk-noise déglinguée. C’est du spoken word fiévreux, au son d’un power rock tantôt rugueux, parfois soyeux, toujours décalé.

www.instagram.com/horizontalfrancis

20h30-22h00 Raul Paz Scène Grand Large

Le Cubain Raúl Paz, figure incontournable de la musique cubaine contemporaine, a sorti en 2025 l’album Guajiro Chic, un disque énergique, romantique, paradoxal et dansant.

www.instagram.com/raulpazartista

21h30-22h30 Madelyn Ann + Chantsigneuses Scène des Docks

Avec sa musique àla rencontre de la pop et du rock atmosphérique, entre London Grammar et Coldplay, Madelyn Ann a choisi de s’exprimer principalement en breton

www.madelynann.com

22h30-00h00 Sinclair Scène Grand Large

Entouréde cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontour­nables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy.

www.instagram.com/sinclair_off

22h50-23h50 Antilogic Scène des Docks

La DJ et productrice Antilogic s’est fait connaître pour ses sets énergiques et sans frontières, naviguant à travers des genres comme le baile funk, le ghetto tech ou la UK bass…

www.instagram.com/saub_r

Les spectacles des arts de la rue Parc à Chaînes

18h32-18h57 et 22h02-22h27 Les filles du renard pâle

Roue Giratoire

Entre performance physique et poésie du vertige, ce spectacle h ypnotique nous entraîne au coeur d’une danse de l’instabilité riche en sensations fortes.

www.lesfillesdurenardpale.com

19h03-20h03 Chicken Street et Couleurs de Chap’ Compagnie

Fabrice Guy l’Opéra Rock

Entre effets spéciaux à base de planches de bois et musique Lo-Fi bidouillée, Ded et Steven, deux potes punks, nous racontent l’épopée de leur figure locale jurassienne l’emblématique Fabrice Guy, champion médaillé d’or aux JO en 1992

www.ciechickenstreet.com

20h20-21h30 Five Foot Fingers

L’autre Dame de Paris

Être engagé et s’amuser, c’est possible ! Five Foot Fingers revisite le chef d’oeuvre de Victor Hugo, au rythme d’une bande son explosive pour rire, danser et réfléchir ensemble.

www.fivefootfingers.com

Les animations jeune public Parc à Chaînes

18h00-21h00 Ateliers Cultura

Atelier créatif

Les arts plastiques, c’est fantastique ! Des ateliers différents chaque jeudi pour tous les enfants.

www.cultura.com

18h00-22h00

Atelier Boutefeu

Récréation graphique, c’est un ensemble de propositions ludiques à la découverte du graphisme, comme une cour de récré colorée pour petits et grands.

www.instagram.com/boutefeu.print

Les P’tits débrouillards

Le cerveau fait son show

Explorons ensemble les méandres des mécanismes de la pensée à travers différents ateliers.

www.lespetitsdebrouillardsgran­douest.org

Dézépions

Parc de jeux

Dézépions est l’association de référence pour les jeux, à Brest. Chaque semaine, Dézépions proposera un pan de la culture ludique pour tous les publics.

www.dezepions.infini.fr

Les Amuse-Gueules

Maquillage

Du maquillage par des pros du pinceau du tigre au papillon en passant par vos héros préférés !

www.amusegueules.com .

Port de Commerce Brest Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Jeudi du Port Brest a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue