Jeudi midi Cabinet de curiosités Rue Corneille Angoulême
Jeudi midi Cabinet de curiosités Rue Corneille Angoulême jeudi 19 mars 2026.
Jeudi midi Cabinet de curiosités
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 12:15:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Focus proposé ce jeudi Les objets témoins d’une histoire humaine et scientifique.
.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Focus this Thursday: Objects that bear witness to human and scientific history.
L’événement Jeudi midi Cabinet de curiosités Angoulême a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême