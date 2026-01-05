Jeudi midi Cabinet de curiosités Rue Corneille Angoulême

Jeudi midi Cabinet de curiosités

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 12:15:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Focus proposé ce jeudi Les objets témoins d’une histoire humaine et scientifique.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Focus this Thursday: Objects that bear witness to human and scientific history.

