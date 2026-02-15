Jeudis cinéma

Salle des fêtes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Deux films seront projetés le jeudi 19 mars à la salle des fêtes de Marcillac.

Prochaine journée Jeudi Cinéma à Marcillac-Vallon le jeudi 19 mars !

À 18h Pédale rurale

Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l’abri des regards, s’est émancipé à sa manière, seul, dans la nature, avec ses couleurs. Il a trouvé ses manières de résister, de s’affranchir des stigmates du passé pour continuer à habiter le territoire de son enfance. Sur le chemin qu’il est parvenu à ouvrir, il reste des ronces qui continuent à le blesser. Alors ensemble on avance, on défriche parce que nos histoires résonnent, parce qu’on s’est trouvé. Et puis, avec les autres queers du coin on décide d’organiser une Pride, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace qu’on n’a jamais eu, pour se célébrer, se réparer et enfin ouvrir une voie.

À 21h Gourou

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…

Tarif 6 € .

Salle des fêtes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two films will be shown on Thursday March 19 at the Salle des Fêtes in Marcillac.

L’événement Jeudis cinéma Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)