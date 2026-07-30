Jeudis de l’archéologie Archéologie des épidémies animales ce que nous disent les os Chartres
jeudi 26 novembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Jeudis de l’archéologie Archéologie des épidémies animales ce que nous disent les os
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-26 18:30:00
fin : 2026-11-26 20:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Que révèlent les ossements d’animaux découverts près de Chartres ?
À travers des découvertes locales, cette conférence présente les méthodes des archéozoologues et montre comment ces vestiges permettent de mieux comprendre les sociétés anciennes, leurs pratiques et les grands événements qui ont marqué l’histoire du territoire. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
What do the animal bones discovered near Chartres reveal?
L’événement Jeudis de l’archéologie Archéologie des épidémies animales ce que nous disent les os Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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