Jeudis de l’archéologie Histoire du Muséum d’histoire naturelle de Chartres les collections paléontologiques Chartres
jeudi 29 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Jeudis de l’archéologie Histoire du Muséum d’histoire naturelle de Chartres les collections paléontologiques
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-29 18:30:00
fin : 2026-10-29 20:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Fondé en 1834, le Muséum d’histoire naturelle de Chartres a conservé et valorisé d’importantes collections scientifiques jusqu’à sa fermeture au public en 2015.
Depuis novembre 2025, le récolement et le ré-inventaire des collections paléontologiques ont permis de mieux comprendre leur origine géographique et leur diversité, poursuivant ainsi l’histoire du Muséum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Founded in 1834, the Chartres Natural History Museum preserved and showcased significant scientific collections until it closed to the public in 2015.
L’événement Jeudis de l’archéologie Histoire du Muséum d’histoire naturelle de Chartres les collections paléontologiques Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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