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Jeudis de l’exposition Rencontre Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Jeudis de l’exposition Rencontre Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Jeudis de l’exposition Rencontre Musée des Beaux-Arts de Dole Dole jeudi 10 septembre 2026.

Lieu
Musée des Beaux-Arts de Dole
Adresse
85 rue des Arènes
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Dole

Jeudis de l’exposition Rencontre

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Dans le cadre de l’exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo , le musée vous propose de venir à la rencontre de Rachel Dufossé, concept et game artist au studio Wild Wits Games.   .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 

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English : Jeudis de l’exposition Rencontre

L’événement Jeudis de l’exposition Rencontre Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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