Jeudis de l’exposition Rencontre Musée des Beaux-Arts de Dole Dole jeudi 10 septembre 2026.

Dole

Jeudis de l’exposition Rencontre

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Dans le cadre de l’exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo , le musée vous propose de venir à la rencontre de Rachel Dufossé, concept et game artist au studio Wild Wits Games. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85

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English : Jeudis de l’exposition Rencontre

L’événement Jeudis de l’exposition Rencontre Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE