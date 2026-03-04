Jeune Morty, Rock School Barbey, Bordeaux

Jeune Morty Jeudi 2 avril, 20h00 Rock School Barbey Gironde

Artiste franco-ivoirien en pleine ascension, Jeune Morty s’impose comme une voix singulière de la nouvelle scène française. À la croisée de la trap, du coupé-décalé et d’une écriture poétique brute, il développe au fil des années un univers musical audacieux et profondément personnel auquel on ne peut donner de genre.

À l’occasion de ce concert, Jeune Morty dévoilera sur scène la richesse de Éponyme, un projet hybride conçu entre la France, l’Afrique et les États-Unis. Porté par une direction artistique affirmée et un fort engouement, ce projet sorti au printemps 2025 lui vaudra la 9ème place du classement des meilleurs albums de 2025 selon Pitchfork. Entre rock, rap et théâtre, ce live s’annonce comme une expérience marquante.

Jeune Morty en concert à la Rock School Barbey