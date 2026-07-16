JEUNE PUBLIC : EKLA!, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

JEUNE PUBLIC : EKLA! Mercredi 31 mars 2027, 14h30 Le Douze Val-d’Oise

6/4/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T14:30:00+02:00 – 2027-03-31T15:30:00+02:00

Fin : 2027-03-31T14:30:00+02:00 – 2027-03-31T15:30:00+02:00

EKLA!

EKLA! est le fruit de la rencontre de quatre artistes pour trois disciplines : le papier plié, l’image animée et la musique électronique.

Imaginez un livre pop-up plus grand que nature, sur lequel se projette cette aventure, accompagnée d’une bande son vitaminée, jouée en direct.

Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, le duo de musique électronique Turnsteak vous plonge à l’intérieur d’un livre magique.

Chaque page dévoile des sculptures de papier habitées d’êtres d’ombre et de lumière, et d’architectures colorées.

À la fois poétique et expérimental, on peut y voir la naissance d’un premier trait lumineux sur un espace vide, qui évolue, se métamorphose et danse jusqu’à sortir du cadre. Dès lors, s’offrent à nous des chemins vers l’imaginaire.

Informations pratiques

Spectacle en configuration assise (placement libre)

Durée : 50min

Ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/ekla/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Ekla! Du groupe de musique électronique TURNSTEAK «Les astres sont-ils mélodiques ? À quoi ressemble le chant des étoiles ?» Concert / Expérience immersive Spectacle conseillé à partir de 4 ans.

©EKLA!