JEUNE PUBLIC : ELLE TOURNE!!!, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

JEUNE PUBLIC : ELLE TOURNE!!! Mercredi 3 mars 2027, 09h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-03T09:30:00+01:00 – 2027-03-03T11:30:00+01:00

Fin : 2027-03-03T09:30:00+01:00 – 2027-03-03T11:30:00+01:00

ELLE TOURNE !!!

Un petit orchestre, des grands airs ! Une vingtaine de boîtes à musique font réentendre des grands airs classiques (Debussy, Chopin, Satie…) auxquels se mêlent des petites pièces aux sonorités plus actuelles, pour un répertoire baroque et pop. Parmi cet échantillon musical, on retrouve bien sûr des berceuses… et des danses ! Une géode du premier âge : des jeux d’ombres et de lumières ainsi que des illustrations de l’auteur Benoît Préteseille sont projetés sur la paroi d’une grande tente-igloo créant ainsi une ambiance de lanterne magique.

Informations pratiques

Spectacle assis sous yourte (placement libre)

Durée : 30 minutes

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/elle-tourne/ »}]

ELLE TOURNE !!! Concertino pour boîtes à musique Très Jeune Public à partir de 6 mois Par et avec Frédérick Cazaux et Sol Hess