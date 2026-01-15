Jeune public Grand espace Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Jeune public Grand espace

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-02-07 10:30:00

fin : 2027-02-07 11:20:00

Date(s) :

2027-02-07

Suivez Ellie dans une comédie scientifique et musicale pétillante, où les étoiles aident à comprendre le temps.

Misère de misère ! Il y a beaucoup trop d’étoiles là-haut !

Ellie est passionnée d’astronomie, mais cette passion lui fait un peu tourner la tête. Elle veut tout savoir, tout comprendre et tout répéter… Pourquoi cette obsession ? Parce qu’elle détient un secret très loin, au cœur des étoiles, il y aurait un moyen de voyager dans le passé !

Son objectif est aussi sérieux qu’improbable organiser une grande fête pour les voyageurs temporels (suivant une idée du physicien Stephen Hawking) pour tenter d’inviter le passé à revenir et recoudre les petits désagréments de la vie.

À travers des maquettes ingénieuses, un humour complice et des interactions directes avec la salle, Ellie fait découvrir aux enfants la vitesse de la lumière, les années-lumière et les mystères du Système solaire. Une fable lumineuse et pleine de malice sur l’enfance, l’apprentissage et les moments précieux partagés avec ceux qu’on aime.

La presse en parle

Un petit bijou de théâtre scientifique où l’humour sert de boussole. Chrystel Rochas incarne une héroïne pétillante et captivante. — Lyon Culture

Une création poétique et intelligente qui réussit le pari de rendre l’astrophysique accessible et amusante dès le plus jeune âge. — Le Progrès

Le public adore

Un spectacle intelligent, drôle et extrêmement poétique. Mes enfants ont adoré comprendre les mystères des étoiles tout en s’amusant !

La musique est magnifique et l’interprétation d’Ellie est d’une sincérité touchante. Un moment de partage parfait pour toute la famille.

Distribution & Équipe artistique

Texte & Musique originale Yann Quélennec

Mise en scène & Interprétation Chrystel Rochas

Régie son & lumière Yann Quélennec

Informations pratiques

Genre Théâtre jeune public, vulgarisation scientifique & musique originale

Durée 50 minutes

Public dès 5 ans

Placement Libre

Un accueil sur mesure pour les représentations familiales

Pour les spectacles familiaux du dimanche matin, un accueil spécifique est mis en place. Les enfants et leurs parents peuvent profiter d’un Espace Enfants dans la cafétéria, avec des jeux et des livres. Après la représentation, un temps convivial est organisé avec une collation apéritive offerte pour tous les spectateurs. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

Join Ellie in a sparkling sci-fi musical comedy, where the stars help us understand time.

L’événement Jeune public Grand espace Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig