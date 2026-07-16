JEUNE PUBLIC : JEAN CHAT VOIT DANS LE NOIR, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

JEUNE PUBLIC : JEAN CHAT VOIT DANS LE NOIR Mercredi 16 décembre, 14h30 Le Douze Val-d’Oise

6/4/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:30:00+01:00

JEAN-CHAT VOIT DANS LE NOIR

Un soir, Hector décide de partir à la recherche de Jean-Chat, son fidèle compagnon disparu un peu plus tôt dans l’après-midi. Ses pas l’emmènent au détour d’une ruelle, en haut d’un arbre géant et jusqu’au milieu d’une guinguette. Cette quête nocturne est portée par une création sonore qui mêle compositions électro-acoustiques et bruitages et chansons. L’histoire s’esquisse aussi en direct, en dialogue étroit avec les sons. Les coups de pinceaux, de calques et de crayons laissent l’imaginaire les animer. À travers leur univers bleuté aux touches dorées et aux ambiances feutrées, le trio nous invite à devenir chat, à apprivoiser l’écoute et l’obscurité.

C’est du théâtre radiophonique, un conte sonore et dessiné, un livre audio en trois dimensions mais c’est surtout le récit fantastique et poétique d’un petit garçon qui a perdu son chat.

Informations pratiques

Spectacle assis (placement libre)

Durée : 40 min.

Ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/jean-chat-voit-dans-le-noir/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Jean-chat voit dans le noir de Sabine Zovighian, Nathaniel H’Limi, Grégoire Terrier. Avec la participation de Michael Liot par L’Armada Productions Spectacle conseillé à partir de 3 ans.

©TanguyAlanou