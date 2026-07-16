JEUNE PUBLIC : MINUIT, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

JEUNE PUBLIC : MINUIT Mercredi 19 mai 2027, 14h30 Le Douze Val-d’Oise

6/4/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-19T14:30:00+02:00 – 2027-05-19T15:30:00+02:00

Fin : 2027-05-19T14:30:00+02:00 – 2027-05-19T15:30:00+02:00

Minuit

En chacun·e de nous se joue une bataille entre les contrastes, où l’ombre s’oppose à la lumière. Dans cette histoire librement inspirée du Vicomte pourfendu d’Italo Calvino, deux musicien·ne·s poly-instrumentistes et une illustratrice polytechnique décloisonnent les genres, fusionnent concert et dessin, pour explorer cette dualité qui fait notre richesse intérieure. En temps réel devant le public, ils conjurent un univers onirique qui se déploie, en noir et blanc, sur une musique influencée par le jazz et l’électro. C’est avec poésie et humour que Minuit nous entraîne dans un voyage intérieur. Une traversée fantastique à la recherche de la beauté, y compris dans nos parts d’ombre.

Informations pratiques

Spectacle en configuration assise (placement libre)

Durée : 50 minutes

Ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/minuit/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Minuit de Rotondes & Florence Kraus, Grégoire Terrier, Sophie Raynal et Coline Grandpierre Spectacle conseillé à partir de 7 ans.

©EricEngel