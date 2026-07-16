JEUNE PUBLIC : QUITTER SON CAILLOU, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

JEUNE PUBLIC : QUITTER SON CAILLOU Mercredi 16 juin 2027, 14h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-16T14:30:00+02:00 – 2027-06-16T15:30:00+02:00

Fin : 2027-06-16T14:30:00+02:00 – 2027-06-16T15:30:00+02:00

QUITTER SON CAILLOU

Quitter son caillou est une performance à la fois documentaire, cinématographique et musicale pour évoquer des expériences de départ, d’arrivée ou de voyages intérieurs. Une écrivaine-anthropologue, un danseur-chorégraphe, une chanteuse lyrique, une agricultrice et un astronaute nous parlent de leur enfance et des événements qui ont marqué leur vie, mais aussi des obstacles qu’ils ont dû franchir pour suivre leurs rêves. Ces récits intimes, livrés à hauteur d’enfant, viennent rencontrer des images et des sons fabriqués sur scène, jusqu’à construire un véritable film en direct ! Tout en poésie, le spectacle nous invite à nous ouvrir aux autres, à la différence, et à faire un pas vers l’inconnu.

Informations pratiques

Spectacle en configuration assise (placement libre)

Durée : 50 minutes

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/quitter-son-caillou/ »}]

Quitter son caillou de Victoria Follonier et Elie Blanchard sur une musique d’Erwan Raguenes Spectacle conseillé à partir de 7 ans.