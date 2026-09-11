Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 15:00 – 15:50

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 10

Conte théâtralisé interactif de Luc Boulanger, mis en scène par Christian Lemoulant, avec Laure Mounier, Adrien Bernard-Brunel et Samuel Découx, de 3 à 10 ans Drôle, poétique et interactif ! Zap l’extraterrestre arrive sur Terre à la recherche du bonheur. Elle croise Madame Chose, une femme pétillante et généreuse, puis Monsieur Scrounch, un être avare et grognon. 3 personnages drôles et émouvants en interaction permanente avec leur jeune public, des péripéties et gags qui s’enchaînent avec facétie : un véritable élixir de joie, de complicité et d’humanité. Quelques exemples de la participation du jeune public :« Le bonheur, c’est dans le cœur », « Le bonheur, c’est Papa et Maman », « Le bonheur, c’est l’amour », « Le bonheur, c’est comme un avion », « Le bonheur, c’est rigoler », « Le bonheur, c’est jouer » , « Le bonheur, c’est dormir », « Le bonheur, c’est faire ce que je veux »…

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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