Jeunes d’avenirs – Spécial Rentrée, PARIS MONTREUIL EXPO, Montreuil
jeudi 15 octobre 2026 · PARIS MONTREUIL EXPO · Montreuil
Informations pratiques
Jeunes d’avenirs – Spécial Rentrée Jeudi 15 octobre, 09h00 PARIS MONTREUIL EXPO Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00
Vous recherchez un emploi, une alternance, une formation ou des conseils pour construire votre projet professionnel ? Le salon Jeunes d’Avenirs – Spécial Rentrée vous donne rendez-vous à Paris Montreuil Expo.
Au programme :
- Des centaines d’offres d’emploi, d’alternance et de formation,
- Des entreprises, CFA, écoles et organismes de formation présents pour recruter et informer,
- Des espaces de conseils personnalisés pour optimiser votre CV, préparer vos entretiens et affiner votre orientation,
- Le Parcours de la réussite avec des partenaires spécialisés dans le logement, la mobilité, la santé, les droits et l’accompagnement des jeunes.
L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :
- Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),
- Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),
- Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,
- Présentation de l’application Labaz
- Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,
- Accompagnement à la recherche de formation,
- Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.
Entrée gratuite sur inscription
PARIS MONTREUIL EXPO 128 rue de Paris, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jeunesdavenirs.fr/jeunes-davenirs-special-rentree/ »}] [{« link »: « https://jeunesdavenirs.fr/jeunes-davenirs-special-rentree/ »}]
Vous êtes étudiant, en recherche d’emploi, d’alternance, venez rencontrer les recruteurs, découvrir les métiers qui recrutent et bénéficier de conseils pour réussir votre rentrée professionnelle.
À voir aussi à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
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