Jeunes d’avenirs – Spécial Rentrée, PARIS MONTREUIL EXPO, Montreuil

Informations pratiques

Jeunes d’avenirs – Spécial Rentrée Jeudi 15 octobre, 09h00 PARIS MONTREUIL EXPO Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00

Vous recherchez un emploi, une alternance, une formation ou des conseils pour construire votre projet professionnel ? Le salon Jeunes d’Avenirs – Spécial Rentrée vous donne rendez-vous à Paris Montreuil Expo.

Au programme :

Des centaines d’offres d’emploi, d’alternance et de formation,

Des entreprises, CFA, écoles et organismes de formation présents pour recruter et informer,

Des espaces de conseils personnalisés pour optimiser votre CV, préparer vos entretiens et affiner votre orientation,

Le Parcours de la réussite avec des partenaires spécialisés dans le logement, la mobilité, la santé, les droits et l’accompagnement des jeunes.

L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),

Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),

Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,

Présentation de l’application Labaz

Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,

Accompagnement à la recherche de formation,

Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

Entrée gratuite sur inscription

PARIS MONTREUIL EXPO 128 rue de Paris, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jeunesdavenirs.fr/jeunes-davenirs-special-rentree/ »}] [{« link »: « https://jeunesdavenirs.fr/jeunes-davenirs-special-rentree/ »}]

Vous êtes étudiant, en recherche d’emploi, d’alternance, venez rencontrer les recruteurs, découvrir les métiers qui recrutent et bénéficier de conseils pour réussir votre rentrée professionnelle.