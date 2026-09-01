Jeunes talents du design et de la mode à Paris Design Week Wilde Paris

Informations pratiques

Du 16 au 20 septembre, le Tremplin Mode & Textile, pré-incubateur de cinq grandes écoles parisiennes de mode et de design, révèle les projets de sa première promotion ainsi que ceux de son écosystème.

Pensée comme un temps fort de la Paris Design Week, cette exposition propose un parcours immersif au cœur des pratiques contemporaines du design, enrichi de rencontres entre designers, professionnels et publics.

À travers cet événement, le Campus Mode Métiers d’Art, Design réaffirme son engagement en faveur de l’accompagnement des jeunes créateurs et de l’émergence de nouvelles dynamiques de création.

L’événement est conçu et produit en collaboration avec Studio Double, Thomas Lelouch, Clémence Mars et Lucie Jeannot.

Le Tremplin Mode et Textile Le Tremplin Mode & Textile est un programme dédié à l’émergence d’une nouvelle génération de designers entrepreneurs engagés dans des pratiques responsables, expérimentales et durables. Il résulte d’une collaboration entre les grandes écoles fédérées par le Campus Mode Métiers d’Art et Design – Manufacture des Gobelins : l’École des Arts Décoratifs – PSL, l’Institut Français de la Mode, l’ENAMOMA – PSL, l’ENSCI – Les Ateliers et l’École Duperré.

Né d’un constat partagé, ce programme inédit, financé par la Caisse des Dépôts dans le cadre de France 2030, répond à un enjeu commun : révéler et accompagner une nouvelle génération de créateurs qui portent un regard pointu, engagé et inventif sur les métiers de la mode et du textile.

Exposition, pop-up store et talks mettent à l’honneur une nouvelle scène de designers-entrepreneur·es, soutenu·es par les 5 grandes écoles de mode du Campus MoMADe.

Du mercredi 16 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit

Wilde

4 – 6 rue François Miron 75004 Paris

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

Wilde 4 – 6 rue François Miron 75004 Paris

https://www.campusartdesign.com/actualites/tremplin-s-mode-et-textile/



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