Montpellier

JEUNES TALENTS EXIT

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

On ne se quitte jamais bien. Soit on se rappelle tous les bons souvenirs et c’est l’horreur, soit on se rappelle tous les mauvais et c’est la haine. Nous devons décider entre la haine et l’horreur.

Durée 1h- À partir de 12 ans

Comédie Dramatique

On ne se quitte jamais bien. Soit on se rappelle tous les bons souvenirs et c’est l’horreur, soit on se rappelle tous les mauvais et c’est la haine. Nous devons décider entre la haine et l’horreur.

Exit, c’est l’histoire d’une séparation.

Une pièce sur l’usure d’un couple où les personnages cherchent désespérément une issue.

Une porte de sortie hors d’une vie qui ne correspond plus à leurs attentes. Paradoxalement, l’humour et la complicité émergent au cœur de ce déchirement.

C’est la fin d’une relation amoureuse et le début de nouvelles histoires. .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

We never part well. Either we remember all the good memories and it’s horror, or we remember all the bad ones and it’s hate. We have to decide between hate and horror.

L’événement JEUNES TALENTS EXIT Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER