JEUNES TALENTS URSA MAJOR Montpellier
JEUNES TALENTS URSA MAJOR Montpellier samedi 23 mai 2026.
Montpellier
JEUNES TALENTS URSA MAJOR
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Le but c’est d’évoluer dans un cadre sain et bienveillant. Donc on va commencer par tous fermer sa grosse gueule.
Onze jeunes comédiens décident de s’entraider et transformer leurs blessures intimes en matière théâtrale. En rejouant leurs traumatismes à travers ce qu’ils appellent leurs constellations familiales , ils tentent d’inventer une nouvelle forme de thérapie collective.
Durée 1h- À partir de 15 ans
Comédie
Le but c’est d’évoluer dans un cadre sain et bienveillant. Donc on va commencer par tous fermer sa grosse gueule.
Onze jeunes comédiens décident de s’entraider et transformer leurs blessures intimes en matière théâtrale. En rejouant leurs traumatismes à travers ce qu’ils appellent leurs constellations familiales , ils tentent d’inventer une nouvelle forme de thérapie collective.
Repérée par la télévision, leur démarche devient vite l’objet d’une répétition générale sous-tension à la fois chaotique et émouvante, où amitié, solidarité et besoin de se reconstruire deviennent une urgence vitale. .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13
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English :
The aim is to evolve in a healthy, caring environment. So we’re all going to start by shutting our big mouths.
Eleven young actors decide to help each other and transform their intimate wounds into theatrical material. By replaying their traumas through what they call their family constellations , they attempt to invent a new form of collective therapy.
L’événement JEUNES TALENTS URSA MAJOR Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER
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