Montpellier

JEUNES TALENTS URSA MAJOR

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Le but c’est d’évoluer dans un cadre sain et bienveillant. Donc on va commencer par tous fermer sa grosse gueule.

Onze jeunes comédiens décident de s’entraider et transformer leurs blessures intimes en matière théâtrale. En rejouant leurs traumatismes à travers ce qu’ils appellent leurs constellations familiales , ils tentent d’inventer une nouvelle forme de thérapie collective.

Durée 1h- À partir de 15 ans

Comédie

Le but c’est d’évoluer dans un cadre sain et bienveillant. Donc on va commencer par tous fermer sa grosse gueule.

Onze jeunes comédiens décident de s’entraider et transformer leurs blessures intimes en matière théâtrale. En rejouant leurs traumatismes à travers ce qu’ils appellent leurs constellations familiales , ils tentent d’inventer une nouvelle forme de thérapie collective.

Repérée par la télévision, leur démarche devient vite l’objet d’une répétition générale sous-tension à la fois chaotique et émouvante, où amitié, solidarité et besoin de se reconstruire deviennent une urgence vitale. .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

The aim is to evolve in a healthy, caring environment. So we’re all going to start by shutting our big mouths.

Eleven young actors decide to help each other and transform their intimate wounds into theatrical material. By replaying their traumas through what they call their family constellations , they attempt to invent a new form of collective therapy.

L’événement JEUNES TALENTS URSA MAJOR Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER