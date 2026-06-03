JEUX À LA CARTE Béziers
JEUX À LA CARTE Béziers mercredi 3 juin 2026.
Béziers
JEUX À LA CARTE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-27 2026-07-01
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Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : JEUX À LA CARTE
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L’événement JEUX À LA CARTE Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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