Jeux autour du patrimoine et matrimoine monsois, Mons-en-Barœul / Bibliothèque, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Jeux autour du patrimoine et matrimoine monsois Samedi 19 septembre, 14h00 Mons-en-Barœul / Bibliothèque Nord

Gratuit, entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez jouer avec nous autour des grandes figures monsoises et des lieux emblématiques de notre ville pour découvrir les secrets de Mons en Baroeul !

Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320191111 »}]

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine patrimoine matrimoine

Bibliothèque municipale de Mons en Baroeul