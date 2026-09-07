Jeux autour du patrimoine et matrimoine monsois, Mons-en-Barœul / Bibliothèque, Mons-en-Barœul
samedi 19 septembre 2026 · Mons-en-Barœul / Bibliothèque · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
Jeux autour du patrimoine et matrimoine monsois Samedi 19 septembre, 14h00 Mons-en-Barœul / Bibliothèque Nord
Gratuit, entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez jouer avec nous autour des grandes figures monsoises et des lieux emblématiques de notre ville pour découvrir les secrets de Mons en Baroeul !
Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320191111 »}]
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine patrimoine matrimoine
Bibliothèque municipale de Mons en Baroeul
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