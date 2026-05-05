Jeux de bois, Base de loisirs, Saint-M’Hervé

Jeux de bois Dimanche 24 mai, 13h30 Base de loisirs Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T13:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T13:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Jeux de bois

Venez découvrir les jeux en bois à disposition pour petits et grands (Cornhole, puissance 4, etc) et initiez-vous au palet.

Profitez d’un moment sur l’eau à bord d’une embarcation (pédalo, kayak, paddle) pour ce week-end d’ouverture des activités à la base de loisirs.

Rendez-vous dimanche 24 mai de 13h30 à 18h à la Base de loisirs de La Haute-Vilaine.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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Venez jouer en famille et/ou entre amis ! jeux en bois bretagne

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