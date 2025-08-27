JEUX DE CORPS Fécamp

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

2026-03-18

dès 3 mois durée 33 mn

Deux filles jouent ensemble avec leurs mains et leurs pieds exercice de rapidité, de suspension. Elles dialoguent par le mouvement, la voix, se surprennent, s’invitent et inventent. Taya, d’origine russe et Flore, d’origine franco libanaise, nous emmènent en voyage vers l’enfance. Les cultures se mélangent, la danse traditionnelle et les musiques de différents pays nous bercent, et leurs élans nous invitent à convoquer cette liberté insouciante qu’on perçoit chez les tout-petits. Ce spectacle chorégraphique, en partie créé lors de résidences au sein de crèches, est le fruit de l’observation, de l’échange et des élans nés des propositions imaginées avec les enfants et leurs accompagnateur·ices.

> Un atelier enfant-parent est proposé à l’issue de la représentation.

DISTRIBUTION

Conception Taya Skorokhodova

Interprétation Flore Khoury et Taya Skorokhodova

Compagnie OkO

PRODUCTION

Production Compagnie Les Maladroits

Coproduction Le Sablier, CNMa à Ifs / Le Mouffetard, CNMa à Paris / Mixt Terrain d’arts en Loire-Atlantique à Nantes / Le THV, Scène conventionnée de Saint-Barthélemy-d’Anjou / Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin / Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène nationale / Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp / L’Archipel, Scène conventionnée de Granville / Le Périscope, Scène conventionnée de Nîmes / Théâtre du Pays de Morlaix, Scène conventionnée. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

