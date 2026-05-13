JEUX DE L’OIE AIX PIERRE A PIERRE, Musée du Vieil Aix, Aix-en-Provence

JEUX DE L’OIE AIX PIERRE A PIERRE Samedi 23 mai, 19h30, 21h00 Musée du Vieil Aix Bouches-du-Rhône

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Uniquement sur réservation au 04 42 91 88 74 jusqu’au vendredi 22 mai 16h30

A travers un jeu de l’oie revisité, partez à la découverte de la ville d’Aix de l’Antiquité jusqu’au XVIIIème siècle. En famille, entre amis, pour petits et grands à partir de 7 ans.

Armés de dés, répondez correctement aux questions, défis et événements, prenez la place des bâtisseurs, des architectes et des artisans. Tout en vous amusant, ce jeu vous permettra découvrir ou redécouvrir la ville.

3 groupes de 4 personnes maximum

Musée du Vieil Aix 17 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442918978 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Vieil-Aix-1052 [{« type »: « phone », « value »: « 0442918874 »}] Des collections très variées, témoignage du riche patrimoine historique et artistique de la ville s’y déploient : mobilier, tentures en cuir, peintures, faïences, poupées anciennes miniatures. Exceptionnel paravent évoquant la Fête-Dieu ainsi qu’un ensemble de marionnettes et de décors de l’ancienne crèche parlante d’Aix. S’y ajoute depuis peu une œuvre rare du XVIIe siècle, le « Modello » de Giovanni Battista Gaulli, dit le Baciccio, maquette en trois dimensions d’un ambitieux projet (non réalisé) pour la coupole de l’atrium du baptistère de Saint Pierre de Rome.

Uniquement sur réservation au 04 42 91 88 74 jusqu’au vendredi 22 mai 16h30