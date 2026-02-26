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Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles

Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : Lieu-dit Montras

Adresse : Ecuries du Sagittaire

Ville : 61110 Bretoncelles

Département : Orne

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Tarif :

Bretoncelles

Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Jeux équestres.

Informations complémentaires aux Écuries du Sagittaire.   .

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03  ecuriedusagittaire@wanadoo.fr

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English : Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire

L’événement Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire Bretoncelles a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CdC Coeur du Perche

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