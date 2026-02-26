Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles
Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles dimanche 13 décembre 2026.
Bretoncelles
Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire
Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Jeux équestres.
Informations complémentaires aux Écuries du Sagittaire. .
Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr
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English : Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire
L’événement Jeux de Noël aux Écuries du Sagittaire Bretoncelles a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CdC Coeur du Perche
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