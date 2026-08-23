Informations pratiques

Montpellier

JEUX DE PISTE POUR ENFANTS 8-12 ANS JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTPELLIER

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Es-tu prêt petit explorateur à suivre les aventures de Louison, petite fille du tailleur de pierre et Guilhem, le ferronnier du roi pour découvrir les ouvrages d’art de Montpellier tout en résolvant des énigmes !

Jeux de piste pour enfants 8-12 ans JDP Montpellier

NOUVEAUTÉS JPD 2026

Es-tu prêt petit explorateur à suivre les aventures de Louison, petite fille du tailleur de pierre et Guilhem, le ferronnier du roi pour découvrir les ouvrages d’art de Montpellier tout en résolvant des énigmes !

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Durée environ 1h

Départ esplanade du Peyrou

Réservation auprès de Lucile Neaud par téléphone 06.79.83.73.22

se munir d’un stylo

Réservation obligatoire

solo 6€ (1 livret + récompense)

duo 10€ (1 livret + récompenses)

Départs 14h et 15h .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 79 83 73 22

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English : JEUX DE PISTE POUR ENFANTS 8-12 ANS JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTPELLIER

Are you ready, little explorer, to follow the adventures of Louison, the stonemason’s granddaughter, and Guilhem, the king’s blacksmith, as you discover Montpellier’s architectural masterpieces while solving puzzles!

L’événement JEUX DE PISTE POUR ENFANTS 8-12 ANS JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER