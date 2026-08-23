JEUX DE PISTE POUR ENFANTS 8-12 ANS JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTPELLIER Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
JEUX DE PISTE POUR ENFANTS 8-12 ANS JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTPELLIER
Rue Foch Montpellier Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Es-tu prêt petit explorateur à suivre les aventures de Louison, petite fille du tailleur de pierre et Guilhem, le ferronnier du roi pour découvrir les ouvrages d’art de Montpellier tout en résolvant des énigmes !
Jeux de piste pour enfants 8-12 ans JDP Montpellier
NOUVEAUTÉS JPD 2026
Es-tu prêt petit explorateur à suivre les aventures de Louison, petite fille du tailleur de pierre et Guilhem, le ferronnier du roi pour découvrir les ouvrages d’art de Montpellier tout en résolvant des énigmes !
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée environ 1h
Départ esplanade du Peyrou
Réservation auprès de Lucile Neaud par téléphone 06.79.83.73.22
se munir d’un stylo
Réservation obligatoire
solo 6€ (1 livret + récompense)
duo 10€ (1 livret + récompenses)
Départs 14h et 15h .
Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 79 83 73 22
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English : JEUX DE PISTE POUR ENFANTS 8-12 ANS JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTPELLIER
Are you ready, little explorer, to follow the adventures of Louison, the stonemason’s granddaughter, and Guilhem, the king’s blacksmith, as you discover Montpellier’s architectural masterpieces while solving puzzles!
L’événement JEUX DE PISTE POUR ENFANTS 8-12 ANS JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER
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