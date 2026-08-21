Jeux de société, Bmvr Alcazar, Marseille
samedi 3 octobre 2026 · Bmvr Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Jeux de société Samedi 3 octobre, 15h00 Bmvr Alcazar Bouches-du-Rhône
Ouverture des inscriptions : le 1er du mois précédent les ateliers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Jouons ! Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société. Jouons ensemble !
À partir de 12 ans.
Bmvr Alcazar 23 Rue de la providence 13001 Marseille Marseille 13013 13th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr/ [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]
Biblis en folie 2026
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