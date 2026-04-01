Jeux de société coopératifs Espace Corchade Metz

Metz

Jeux de société coopératifs

Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

100 % coopératif !

C’est le mot d’ordre de ces 2 après-midi. Formez vos équipes et relevez les défis proposés par les jeux de société coopératifs. Vous gagnez (ou perdez, ça arrive aussi…) tous ensemble.12 mètres, c’est ce que mesurent les tables d’exposition posées bout à bout. Il faut bien ça pour mettre à votre disposition près de 200 boîtes des jeux d’ambiance, des jeux de cartes, de stratégie ou d’enquête. Vous préférez les super-héros, les dragons, les licornes ? il y a forcément une aventure qui vous tentera !Qui peut participer ?

Tout le monde ! de 3 à 103 ans. Les jeunes enfants pourront essayer leurs premiers lancers de dés et découvrir ce qu’est un jeu de plateau. Les autres apprécieront des règles plus complexes et stimulantes. Les ados et adultes pourront se lancer dans une partie immersive ou juste fun.Pour vous y retrouver dans tout ça, pas de panique. Les bénévoles passionnés vous conseillent dans vos choix et vous expliquent les règles. Et c’est parti, on coopère.Enfants

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Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

100% cooperative!

That’s what these 2 afternoons are all about. Form your own teams and take up the challenges offered by cooperative board games. You’ll win (or lose, as the case may be…) all together.12 meters that’s how long the exhibition tables are, laid end to end. That’s all it takes to put nearly 200 boxes at your disposal: atmospheric games, card games, strategy games and investigation games. Whether you prefer superheroes, dragons or unicorns, there’s sure to be an adventure to tempt you! Who can participate?

Everyone, from ages 3 to 103. Younger children can try their hand at rolling dice for the first time, and discover what a board game is all about. Others will appreciate the more complex and challenging rules. Adolescents and adults can enjoy an immersive game, or just have some fun. Enthusiastic volunteers will advise you on your choices and explain the rules. Let’s get to work!

L’événement Jeux de société coopératifs Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ