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Jeux de société en libre accès à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Jeux de société en libre accès à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Jeux de société en libre accès à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat lundi 6 juillet 2026.

Adresse
3 Place Gay Lussac
Ville
87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Département
Haute-Vienne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Léonard-de-Noblat

Jeux de société en libre accès à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Passez un moment au frais à L’Escalier
Cet été encore, L’Escalier s’associe aux Joueurs de Noblat pour vous proposer une sélection de jeux de société mis à disposition à l’Escalier pendant tout l’été.
Pitch car (2-8 ans)
Trio (3-6 ans)
Blang manger Coco (+ 16 ans)
Kingdomino (2-4 ans)
Little Memo garden (3-5 ans)
Behind (+ 10 ans)
Times bomb (+ 8 ans)
Canvas   .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30  mednum@lescalier87.org

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English : Jeux de société en libre accès à l’Escalier

L’événement Jeux de société en libre accès à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat

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