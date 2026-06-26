Jeux de société en libre accès à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat lundi 6 juillet 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Jeux de société en libre accès à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Passez un moment au frais à L’Escalier

Cet été encore, L’Escalier s’associe aux Joueurs de Noblat pour vous proposer une sélection de jeux de société mis à disposition à l’Escalier pendant tout l’été.

Pitch car (2-8 ans)

Trio (3-6 ans)

Blang manger Coco (+ 16 ans)

Kingdomino (2-4 ans)

Little Memo garden (3-5 ans)

Behind (+ 10 ans)

Times bomb (+ 8 ans)

Canvas .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 mednum@lescalier87.org

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English : Jeux de société en libre accès à l’Escalier

L’événement Jeux de société en libre accès à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat