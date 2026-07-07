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AGENDA · Val-de-Scie

Jeux de Société et goûter Oh Croco Val-de-Scie

vendredi 17 juillet 2026 · Oh Croco · Val-de-Scie

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Oh Croco
Adresse
6 Place de la République
Ville
76720 Val-de-Scie
Département
Seine-Maritime
Tarif

Val-de-Scie

Jeux de Société et goûter

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Oh Croco te propose une après-midi jeux de société avec un goûter. L’occasion de tester de nouveaux jeux avec tes copains !
A partir de 6 ans.   .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03  croco76@orange.fr

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English : Jeux de Société et goûter

L’événement Jeux de Société et goûter Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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