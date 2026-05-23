AGENDA · Chaumont
Jeux de société et tatouages éphémères Chaumont
samedi 8 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Jeux de société et tatouages éphémères
Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Tout public
Passez un moment convivial en famille ou entre amis autour de jeux de société. .
Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Jeux de société et tatouages éphémères Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont
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